«Справа ананасы побольше»: Известная пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото с подругой на пляже
Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области, судя по геолокации ее Инстаграм сейчас находится в Калифорнии, откуда шлет горячий привет всем своим подписчикам. Подтверждение этому атмосферный снимок, который был сделан на побережье. На нем Юлия стоит вместе со своей подругой. Обе - в купальниках, а в руках - ананасы.
- Всем добра, - подписала снимок Ефимова, на котором обе красотки широко улыбаются.
Подписчики красавицы не смогли пройти мимо такого жаркого снимка, оставив сотни комментариев: «Бомба!», «Хороши», «Вот это да! Какая аппетитная, сочная и соблазнительная красота».
Были и те, кто принялся сравнивать: «Справа ананасы побольше...» и «Размер имеет значения меньше, чем вкус».
Или шутить: «Почем брали ананасы?»
- Юлия, а можно без ананасов, у ананасов и так уже день удался!?, - попросил одт из самых смелых поклонников Чемпионки Европы 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU