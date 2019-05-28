2019-05-28T17:48:18+03:00
Общество

«Справа ананасы побольше»: Известная пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото с подругой на пляже

Поклонники в восторге от атмосферного снимка
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники в восторге от атмосферного снимка. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Поклонники в восторге от атмосферного снимка. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области, судя по геолокации ее Инстаграм сейчас находится в Калифорнии, откуда шлет горячий привет всем своим подписчикам. Подтверждение этому атмосферный снимок, который был сделан на побережье. На нем Юлия стоит вместе со своей подругой. Обе - в купальниках, а в руках - ананасы.

- Всем добра, - подписала снимок Ефимова, на котором обе красотки широко улыбаются.

Подписчики красавицы не смогли пройти мимо такого жаркого снимка, оставив сотни комментариев: «Бомба!», «Хороши», «Вот это да! Какая аппетитная, сочная и соблазнительная красота».

pryanya93pryanya93
Всем добра
14230 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Были и те, кто принялся сравнивать: «Справа ананасы побольше...» и «Размер имеет значения меньше, чем вкус».

Или шутить: «Почем брали ананасы?»

- Юлия, а можно без ананасов, у ананасов и так уже день удался!?, - попросил одт из самых смелых поклонников Чемпионки Европы 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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