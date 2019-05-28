2019-05-28T17:57:07+03:00
Общество

«Горячая мама»: Подписчики обсуждают фото Виктории Лопыревой в купальнике

Однако некоторые заподозрили красотку в использовании фоторедактоов
ГОШЕВ Игорь
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«Мисс Россия» даже после того, как стала мамой не потеряла популярность у своих поклонников. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.«Мисс Россия» даже после того, как стала мамой не потеряла популярность у своих поклонников. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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«Мисс Россия» образца 2003 года Виктория Лопырева из Ростова-на-дону даже после того, как стала мамой, не потеряла популярность у своих поклонников. Еще бы, когда в ленте ее Инстаграм появляются такие снимки! На одном из них блондинка позирует в черном купальнике. Фотография такая, что взгляд не отвести.

- Вика, ты чудо. Подписан на тебя уже больше года, но каждый раз когда вижу новые публикации и думаю: почему она такая офигительная? - написал один из подписчиков.

- Последние фотки это уже после родов? - спросила другая поклонница.

Но были и те, кто заподозрил красотку в использовании фоторедакторов: «Странное положение правой руки», «Мне одной кажется,что с рукой что-то не так?» и «На вашем теле рука призрака?».

Но большинство Интернет-фанатов все же оценили фотокарточку, написав: «Горячая мама» «Девушка-сказка», «Шикарная» и «Красота страшная сила».

Пост с фото собрал больше 42 тысяч лайков всего за несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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