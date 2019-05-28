2019-05-28T20:15:04+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону три подруги до смерти забили знакомого

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту преступления возбуждено уголовное делоПо факту преступления возбуждено уголовное дело
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В Ростове-на-Дону задержаны три девушки, которых подозревают в жестоком избиении человека. Жертвой стал их знакомый, который якобы оскорбил одну из подруг (подозреваемые в это время были подшофе). Ростовчанки решили кулаками наказать зубоскала.

- По версии следствия, 25 мая подозреваемые, действуя на почве личных неприязненных отношений, группой лиц, нанесли своему 41-летнему знакомому многочисленные удары руками, ногами по телу и голове, - рассказали в СУ СК России по РО.

Несчастного доставили в больницу, но спасти не смогли. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следователем в суд направлено ходатайство об взятии подруг под стражу, чтобы они не смогли сбежать и не стали давить на очевидцев. Если вина подруг будет доказана в суде, каждый грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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