В Ростове-на-Дону стартовали продажи квартир в новых жилых комплексах

СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-29T09:33:06+03:00

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25 мая в Ростове-на-Дону в строящихся жилых комплексах «Сокол на Оганова» и «Сокол Градъ» открылись офисы продаж. К реализации двух крупных проектов группа компаний «Сокол» приступила в конце 2018 года. Сейчас на обоих объектах активно ведутся строительно-монтажные работы, а теперь действуют и центры продаж.

- Надежность, ответственность и качество — базовые принципы нашей работы, - отметил президент ГК «Сокол» Арутюн Сурмалян. – На всех наших жилых объектах вдвое больше социальной инфраструктуры, чем требуют нормативы. Новые микрорайоны не станут исключением!

Детская площадка рядом с офисом продаж на Оганова. Фото: ГК «Сокол»

ЖК «Сокол на Оганова» - уникальный жилой комплекс на 2212 квартир с максимальным комфортом: бассейн, спортивный центр, детский сад на 120 мест, поликлиника, опорный пункт правопорядка, многоуровневая парковка, автомойка, СТО. Территория комплекса будет огорожена и оборудована видеонаблюдением.

ЖК «Сокол Град» на пр. 40-летия Победы рассчитан на 2779 квартир. Уровень комфорта здесь будет такой же, а отличает этот жилой комплекс автономная система отопления, обеспечивающая экономию на коммунальных услугах и прекрасная парковая зона по соседству.

Сегодня в продаже студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры по цене от 43 тыс. руб. за кв. м.

С 1 июля цена будет увеличена.

Центры продаж работают без перерывов и выходных. Для покупателей и их детей созданы комфортные условия, а консультанты готовы ответить на все вопросы. Здесь можно получить информацию о квартирах, узнать о скидках, рассчитать ипотеку, поставить бронь и оформить сделку.

Застройщик ООО «Галактика». Проектная декларация на сайте www.жксоколростов.рф

Офис продаж ЖК «Сокол на Оганова»

Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Оганова 20

Время работы: понедельник – пятница, с 10.00 до 19.00

суббота-воскресенье, с 10.00 до 18.00

Телефоны: 8(863) 311-44-02, 311-44-03

8(863)210-00-90

Сайт: https://www.жксоколростов.рф

Офис продаж ЖК «Сокол Градъ»

Адрес: Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы 63/17

Время работы: понедельник – пятница, с 10.00 до 19.00

суббота-воскресенье, с 10.00 до 18.00

Телефоны: 8(863) 311-44-02, 311-44-03

8(863)210-00-90

Сайт: https://www.жксоколростов.рф

ИСТОЧНИК KP.RU