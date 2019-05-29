Губернатор Ростовской области не стал назначать новых заместителей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-29T10:22:23+03:00

В то время как два зама по разным причинам выбыли из его команды

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Несмотря на "потерю" двух своих заместителей - Сергея Сидаша и Юрия Молодченко - губернатор Ростовской области Василий Голубев не взял новых людей на эти должности. Как пояснили в пресс-службе главы региона, он временно перераспределил обязанности между имеющимися замами.

Вопросы экономического развития области, инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества отошли к компетенции первого заместителя губернатора Виктора Гончарова.

Находящийся на аналогичной должности Игорь Гуськов будет ведать строительством, архитектурой, территориальным развитием и реализацией государственной политики в сфере госстройнадзора.

Кураторство над министерством жилищно-коммунального хозяйства, региональной службы по тарифам и госжилинспекцией передано Михаилу Тихонову. А сфера имущественных и земельных отношений, управления госимуществом - руководителю аппарата правительства области Вадиму Артемову.

ИСТОЧНИК KP.RU