2019-05-29T11:09:58+03:00
Общество

В Ростовской области жертвами клещей стали почти три тысячи человек

Диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка» поставили уже 11 жителям региона
Ольга ГОПАЛО
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Диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка» поставили 11 жителям региона.Диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка» поставили 11 жителям региона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области жертвами клещей стали 2 944 человека. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, почти треть из них - 1031 человек, это дети и подростки в возрасте до 14 лет. Максимальное число укушенных зарегистрировано в Ростове-на-Дону - там пострадали 413 жителей, в тройке лидеров жители Таганрога и Сальска.

Кроме того, у одиннадцати дончан уже лабораторно подтвержден диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка». Большинство заболевших жители Сальского района, на втором месте - Пролетарского. Еще по одному случаю в Заветинском, Зимовниковском, Константиновском, Мартыновском, Цимлянском и Дубовском районах.

Жителей Дона просят не заниматься самолечением, а в случае повышения температуры незамедлительно обращаться к врачам. Кроме того, лучше не пытаться снять кровопийцу самостоятельно, а довериться медикам в ближайшем травмпункте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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