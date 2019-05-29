2019-05-29T11:21:39+03:00
Недвижимость

Как купить автомобиль: самый выгодный и быстрый способ

Выгодно купить автомобиль поможет «Тур по автосалонам Ростова» с «Комсомольской правдой»
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: www.pexels.comФото: www.pexels.com
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Чтобы купить новый автомобиль, нужно изучить все ценовые предложения и акции у официальных дилеров, проехать по салонам, провести несколько тест-драйвов и просмотреть множество отзывов от других автовладельцев.

«Комсомольская правда» устраивает 22 июня «Тур по автосалонам Ростова», который поможет выбрать автомобиль вашей мечты всего за ОДИН день!

На комфортабельном автобусе и совершенно бесплатно участники автотура смогут посетить сразу ПЯТЬ автосалонов и познакомиться с представленным там модельным рядом! Специалисты салонов проведут презентации своих новинок, расскажут о действующих программах и акциях, ответят на все интересующие вопросы. Можно будет протестировать понравившиеся автомобили и сравнить разные модели в реальном времени.

При этом вы сэкономите много времени и получите уникальные специальные предложения от автосалонов для участников тура!

В рамках тура можно будет изучить автомобили KIA и RENAULT (официальный дилер «АВИНГРУП ХОЛДИНГ»), модели марки HYUNDAI (дилер «МОДУС»), VOLKSWAGEN (дилер «Гедон-Аксай») и SKODA (дилер «Эскадра»).

Внимание! УЧАСТНИКАМ необходимо пройти предварительную регистрацию.

Вы можете заполнить форму (укажите в скобках – автотур)

Или позвонить по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.

Количество участников ограничено. Участие БЕСПЛАТНОЕ!

Регистрация осуществляется до 21 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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