Как купить автомобиль: самый выгодный и быстрый способ
Чтобы купить новый автомобиль, нужно изучить все ценовые предложения и акции у официальных дилеров, проехать по салонам, провести несколько тест-драйвов и просмотреть множество отзывов от других автовладельцев.
«Комсомольская правда» устраивает 22 июня «Тур по автосалонам Ростова», который поможет выбрать автомобиль вашей мечты всего за ОДИН день!
На комфортабельном автобусе и совершенно бесплатно участники автотура смогут посетить сразу ПЯТЬ автосалонов и познакомиться с представленным там модельным рядом! Специалисты салонов проведут презентации своих новинок, расскажут о действующих программах и акциях, ответят на все интересующие вопросы. Можно будет протестировать понравившиеся автомобили и сравнить разные модели в реальном времени.
При этом вы сэкономите много времени и получите уникальные специальные предложения от автосалонов для участников тура!
В рамках тура можно будет изучить автомобили KIA и RENAULT (официальный дилер «АВИНГРУП ХОЛДИНГ»), модели марки HYUNDAI (дилер «МОДУС»), VOLKSWAGEN (дилер «Гедон-Аксай») и SKODA (дилер «Эскадра»).
Внимание! УЧАСТНИКАМ необходимо пройти предварительную регистрацию.
Вы можете заполнить форму (укажите в скобках – автотур)
Или позвонить по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.
Количество участников ограничено. Участие БЕСПЛАТНОЕ!
Регистрация осуществляется до 21 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU