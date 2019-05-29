В Ростове-на-Дону из-за выпускного перекроют центр города

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-29T11:23:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону из-за проведения выпускных торжеств школьников будет перекрыт центр города. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. В частности, речь идет об улице Береговой, движение будет прекращено на участке от проспекта Буденновского до переулка Газетный. Не проехать там автомобилистам будет с 15:00 25 июня до 05:00 следующего дня.

Кроме того, в связи с действием областного закона в день выпускного бала не будут продавать еще и спиртное в магазинах, торговых центрах и ларьках. За нарушения для продавцов предусмотрен крупный денежный штраф. Алкоголем будут торговать только в барах, ресторанах и кафе, у которых есть лицензия. Но выносить из питейного заведения бутылки с градусами будет запрещено.

В мэрии Ростова-на-Дону добавили, что в этом году выпускников одиннадцатых классов в донской столице 4 757 человек. Отмечать праздник вместе с ними будут родители и педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU