В Ростове-на-Дону защита замгубернатора Сергея Сидаша обжаловала меру пресечение

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-29T11:34:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сторона защиты заместителя губернатора Ростовской области, которого подозревают в превышении должностных полномочий, обжаловала меру пресечения, избранную в отношении Сергея Сидаша. Как сообщили в Ростовском областном суде, рассмотрение апелляционной жалобы состоится 30 мая.

Предполагается, что в заседании примут участие защитники, а вот Сергей Сидаш, скорее всего, лично присутствовать не будет, из следственного изолятора, где он находится, планируют установить видеосвязь. Напомним, заместитель губернатора проходит по так называемому «делу о золотых песках».

В частности, выяснилось, что во время подготовки Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу было похищено порядка 220 миллионов рублей. Согласно версии правоохранителей, схема была такой: при создании подходов и поездок к стадиону (здесь проходили игры ЧМ-2018) использовали песок более низкого качества, нежели было прописано в и техническом задании.

ИСТОЧНИК KP.RU