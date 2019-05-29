2019-05-29T11:47:58+03:00
Происшествия

В Таганроге правоохранители накрыли наркопритон

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ПОТЕРЯ
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В Таганроге накрыли наркопритонВ Таганроге накрыли наркопритон
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В Таганроге задержан местный житель, которого подозревают в организации притона в своей квартире. Согласно официальной версии правоохранительных органов, к ним поступила информация о том, что в доме собираются люди для употребления наркотиков. Когда стражи порядка нагрянули туда с проверкой, они, кроме хозяина, обнаружили 25-летнего гостя в состоянии опьянения.

- В отношении жителя Таганрога возбуждено уголовное дело, - пояснили в правоохранительных органах.

С мужчины на время расследования уголовного дела взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до четыре лет лишения свободы.

ВНИМАНИЕ!

Если вам что-либо известно о фактах, связанных с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону:

8 (863) 249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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