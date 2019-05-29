СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-29T12:02:24+03:00

Выясняем, где и когда 30 мая 2019 в Ростове-на-Дону запланированы отключения света. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда 30 мая 2019 в Ростове-на-Дону запланированы отключения света

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Отключение света в Ростове-на-Дону 30 мая 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, плановые отключение электроэнергии будут в этот день в разных районах донской столицы, в том числе в центре города и на Северном. В это время будет проводиться профилактика оборудования и ремонтные работы. Там же озвучили адреса и время, когда в домах и офисах не будут работать кондиционеры, телевизоры и холодильники.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 30 мая

с 09:00 до 16:00:

- ул. Добровольского 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13; ул. Орбитальная 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3.

с 09:00 до 13:00 и с13:00 до 17:00:

- просп. Буденновский 2; ул. Береговая 10, 31.

с 09:00 до 17:00:

- С/т «Чкаловец»

- ул. 37-я Линия 25-51, 12-38; ул. 35-я Линия 21-43; ул. 39-я Линия 28-54; ул. 2-я Пролетарская 50-66, 55-73.

- ул. Вятская 14 «АЗС»; ул. Вятская 91 «гаражи»; Сигнализация железнодорожного переезда.

- ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; ул. Марины Расковой 13-19, 16-24; ул. Владиленская 185-203, 126-136; пер. Конный 11-21, 20-32.

- ул. Калининградская 1-5, 2-4; ул. Одесская 49-75, 48-78; ул. Ерёменко 3-25, 31А, 38/2; пер. Штурманский 2-6; ул. Мичуринская 203-215; ул. Мадояна 191-205, 138-198; ул. Объединения 45-67, 46-78; ул. Львовская 46.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU