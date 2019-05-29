2019-05-29T12:15:23+03:00
Общество

В парке Горького Ростова на-Дону помогут бросить курить

31 мая там пройдет акция «Живи легко, дыши свободно!»
Ольга ГОПАЛО
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31 мая в парке пройдет акция «Живи легко, дыши свободно!». Фото: ГОПАЛО Ольга.31 мая в парке пройдет акция «Живи легко, дыши свободно!». Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В пятницу, 31 мая, Всемирный день отказа от табака. По такому случаю в центральном парке донской столицы - имени Максима Горького, пройдет акция «Живи легко, дыши свободно!». Желающих принять в ней участие ждут с 14:00 до 18:00 на главной аллее, со стороны улицы Большой Садовой.

Как рассказали в региональном минздраве, во время акции все желающие смогут узнать о правилах здоровья, пройти тестирование на специальных современных приборах. В частности, можно будет измерить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, выяснить возраст легких и биологический возраст организма.

Кроме того, специалисты обещают определить тип курительного поведения, степень никотиновой зависимости и уровень мотивации на отказ от курения. Гости смогут принять участие в различных конкурсах и флешмобах.

Там же людей с никотиновой зависимостью готовы проконсультировать медицинские специалисты. А для детей будет организована площадка с игровой зоной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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