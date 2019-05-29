2019-05-29T12:37:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет месяц льготной стерилизации кошек и котов

Цена будет дешевле в два раза
Ольга ГОПАЛО
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В донской столице объявлен месяц льготной стерилизации кошек и котов.В донской столице объявлен месяц льготной стерилизации кошек и котов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сократить численность бездомных животных призвана акция, которую в Ростове-на-Дону проведут сразу несколько ветеринарных клиник. Как рассказали в правительстве региона, в донской столице объявлен месяц льготной стерилизации кошек и котов.

Весь июнь сделать операцию по кастрации или стерилизации усатым-хвостатым можно будет в два раза дешевле. Так, мурок можно будет прооперировать за 1,5 тысячи рублей, а барсиков за 750. Однако для того, чтобы попасть на прием к специалисту, необходима предварительная запись.

К слову, в марте, благодаря такой акции были прооперированы 210 котов и 265 кошек.

Кроме того, на Дону проводятся льготные дни по кастрации и стерилизации кошек и собак. Они проходят каждый последний четверг месяца. А стоимость услуги в эти дни - на треть ниже обычной.

КОНКРЕТНО

Какие клиники поддержат акцию в Ростове-на-Дону

ул.Серафимовича, 60, т. 210-80-90

ул.Катаева 232, т. 267-66-50;

ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50

ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;

ул. Венеры, 21, т. 270-03-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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