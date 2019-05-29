«Красивая очень, Диме повезло!»: Поклонники обсуждают фото третьей жены футболиста Тарасова

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-29T13:49:48+03:00

За несколько часов под снимком уже больше 32 тысяч лайков. Фото: страница в Инстаграм Анастасии Тарасовой.

За несколько часов под снимком уже больше 32 тысяч лайков

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Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова опубликовала снимок, который вызвал шквал восхищения у ее поклонников. За считанные часы селфи Анастасии Тарасовой набрало больше 30 тысяч лайков.

- Началась волнующая суета, - подписала кадр титулованная красавица (модель в свое время вошла в ТОП-3 конкурса «Мисс Россия», - прим. автр.). - Скоро увижу своих маленьких Смешариков.

Вероятно, хозяйка странички имела ввиду своих младших брата и сестричек, которые приедут из города Сальска Ростовской области, откуда родом и она. Однако поклонники Тарасовой не исключают, что и сама модель вместе со звездным супругом может наведаться в гости к родным.

kostenko.94 Началась волнующая суета Скоро увижу своих маленьких Смешариков ! #family

Подписчики пишут в комментариях под фотокарточкой: «Шикарная! Слов нет!», «Мега красотка» и «Красивая очень, Диме повезло!».

Но не обошлось и без ложки дегтя.

- Вот есть ведь люди. Ну вот «никакие», лицо совсем не запоминающееся. Что со вкусом у этого Тарасова? - написала одна из Интернет-пользователей.

Правда, десятки тысяч подписчиков пары, судя по комплиментам в адрес красоты Анастасии, с этим в корне не согласны.

ИСТОЧНИК KP.RU