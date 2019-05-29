2019-05-29T14:03:42+03:00
Общество

«Тело моей мечты»: Подписчики комментируют видео «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой из спортзала

Сама же красавица назвала себя «богиней»
ГОШЕВ Игорь
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Сама же красавица назвала уже себя «богиней». Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Сама же красавица назвала уже себя «богиней». Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова живет на две страны - то в Москве, то в Дубай. Но при этом умудряется регулярно посещать спортзалы. Вот и на этот раз блондинка опубликовала видео из тренажерного зала, которое уже обсуждают в сети. На нем она снимает себя на камеру мобильного телефона.

- Да, вот так обстоят дела, - подписала кадры красавица, а дальше сопроводила свой пост хэштегом #богиня.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Да, вот так обстоят дела) #богиня #humorfm
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Поклонники оценили увиденное. А вопросы посыпались как из рога изобилия.

- Почему занимаешься с украшениями, - спросила одна из них.

- Тело моей мечты, - мечтательно заключила другая.

- Отличная фигура, - похвалила третья.

- Шикарная, - согласилась с ней еще одна из подписчиц модели.

Напомним, Валентина часто делится с фанатами не только своими фото в купальниках, но и секретами стройной фигуры, который заключается в том числе и в правильном питании, и в занятиях спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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