«Тело моей мечты»: Подписчики комментируют видео «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой из спортзала
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова живет на две страны - то в Москве, то в Дубай. Но при этом умудряется регулярно посещать спортзалы. Вот и на этот раз блондинка опубликовала видео из тренажерного зала, которое уже обсуждают в сети. На нем она снимает себя на камеру мобильного телефона.
- Да, вот так обстоят дела, - подписала кадры красавица, а дальше сопроводила свой пост хэштегом #богиня.
Поклонники оценили увиденное. А вопросы посыпались как из рога изобилия.
- Почему занимаешься с украшениями, - спросила одна из них.
- Тело моей мечты, - мечтательно заключила другая.
- Отличная фигура, - похвалила третья.
- Шикарная, - согласилась с ней еще одна из подписчиц модели.
Напомним, Валентина часто делится с фанатами не только своими фото в купальниках, но и секретами стройной фигуры, который заключается в том числе и в правильном питании, и в занятиях спортом.
ИСТОЧНИК KP.RU