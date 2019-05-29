2019-05-29T14:26:35+03:00
Общество

В Ростовской области ВТБ нарастил портфель средств VIP-клиентов

По итогам первого квартала их объем превысил 84 миллиарда рублей
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ нарастил портфель средств VIP-клиентов до 84 миллиардов рублей. Такую статистику по итогам первого квартала текущего года озвучили в банке, добавив, что с начала года рост составил 9%. Свыше половины всего портфеля – почти 44 миллиарда рублей, пришлось на инвестиционные продукты. А наибольшим спросом у VIP-клиентов в этом отчетном периоде пользовались классические депозиты. Практически на одном уровне находится доля рублевых и валютных инструментов. Около 85% всех сбережений в иностранной валюте - американский доллар.

- Всего в южной столице обслуживается свыше 680 состоятельных клиентов, - рассказала директор ВТБ Private Banking в Ростове-на-Дону Наталия Носова. - Благодаря особому отношению к VIP-клиентам и грамотно выстроенным процессам мы уверенно демонстрируем стабильный рост – с января по март нам удалось привлечь 34 человека. Банк предлагает своим клиентам современные инструменты для управления активами и всегда настроен на то, чтобы их капитал был под надежной защитой и приумножался

К слову, в апреле ВТБ Private Banking улучшил условия обслуживания и презентовал новый пакет классических услуг «Прайм+» с расширенным набором бонусов и премиальных программ. В нем более выгодные условия бонусных опций с увеличенным размером вознаграждений. Так, совершая привычные ежедневные покупки, клиенты теперь могут получить до 15% кешбэк в категориях «Путешествия», «Рестораны», «Авто» или «Коллекция». Появилась возможность и подключения нового сервиса – «Помощь на дорогах»: он обеспечивает поддержку клиентам при вождении автомобиля как на территории РФ, так и за рубежом. Добавлены и страховые программы «Защита счета» и «Защита карты», предоставляющие дополнительную сохранность средств клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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