В Шахтах местный житель устроил подкоп, чтобы вынести из гаража инструменты
В городе Шахты под следствием оказался местный житель, который подозревается в краже. Согласно версии правоохранителей, мужчина устроил подкоп у задней стенки гаража, чтобы проникнуть внутрь.
- Забрал оттуда паяльник, алюминиевые кастрюли и бак, - пояснили стражи порядка. - После чего продал украденное, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Когда владелец обнаружил пропажу и тайный лаз, он тут же вызвал правоохранителей, которым удалось достаточно быстро вычислить подозреваемого.
Известно, что раньше у мужчины были проблемы с законом - судим за аналогичные преступления. На время расследования уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU