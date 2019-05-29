В Шахтах местный житель устроил подкоп, чтобы вынести из гаража инструменты

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-29T14:33:06+03:00

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В городе Шахты под следствием оказался местный житель, который подозревается в краже. Согласно версии правоохранителей, мужчина устроил подкоп у задней стенки гаража, чтобы проникнуть внутрь.

- Забрал оттуда паяльник, алюминиевые кастрюли и бак, - пояснили стражи порядка. - После чего продал украденное, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Когда владелец обнаружил пропажу и тайный лаз, он тут же вызвал правоохранителей, которым удалось достаточно быстро вычислить подозреваемого.

Известно, что раньше у мужчины были проблемы с законом - судим за аналогичные преступления. На время расследования уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU