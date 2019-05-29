В Ростовскую области пытались ввести контрабандой 12,5 тысячи сигарет

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-29T14:56:50+03:00

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В Ростовской области на российско-украинской границе сомнения у таможенников вызвала пассажирка, которые приехала из Украины. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Гуково». Оказалось, что в чемодане гражданки находилась контрабанда. Ее обнаружила служебная собака. В общей сложности, в чемодане и спортивной сумке гражданки 12 500 сигарет.

- В своем объяснении женщина рассказала, что сигареты она перемещала с целью дальнейшей продажи на территории России, - рассказали в Южном таможенном управлении. - О том, что на ввоз данных товаров на таможенную территорию установлены запреты, она не знала. Декларацию на товар не подавал.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством можно ввезти не более 200 сигарет для личного пользования. А вот табак и табачные изделия в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 граммов, перемещаемые совершеннолетним, подлежат таможенному декларированию.

В отношении жительницы незалежной возбуждено дело по статье «Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию». Ей грозит конфискация товара и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU