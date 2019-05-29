2019-05-29T16:04:17+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на двух улицах ограничат движение пешеходов

Мера будет действовать более 40 дней
Илья БОГОМОЛОВ
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Улица 1-ая Баррикадная.Улица 1-ая Баррикадная.Фото: Яндекс.Карты
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В Ростове на двух улицах - 1-ой Баррикадной и переулку Островского - собираются ремонтировать тротуары. В первом случае - на участке от Круглой площади до переулка Медный (поочередно южная и северная сторона), во втором - между улицами Большая Садовая и Пушкинская (западная сторона).

В связи с этим на указанных участках с 19 июня по 1 августа будет ограничено движение пешеходов, сообщает Департамент автомобильных дорог города.

В ведомстве добавили, что из-за работ по прокладке газопровода в переулке Семашко, 21А/58Б с 12 июня по 12 июля будет частично ограничено движение транспорта по левой полосе улицы Темерницкой в районе пересечения с Семашко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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