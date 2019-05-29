2019-05-29T17:31:40+03:00
Общество

Ростовского блогера Гаспара Авакяна, обвиненного в вымогательстве денег у полицейских, отправили в СИЗО на два месяца

Сам он утверждает, что его просто подставили
Александр СТЕПАНОВ
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Гаспар Авакян прославился своими роликами о нарушениях ПДД сотрудниками полиции. Фото: ВК, личная страница.Гаспар Авакян прославился своими роликами о нарушениях ПДД сотрудниками полиции. Фото: ВК, личная страница.
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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия и отправил на два месяца в СИЗО обвиненного в вымогательстве блогера Гаспара Авакяна, который известен по своим роликам о грубом нарушении Правил дорожного движения сотрудниками полиции.

- Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до конца июля, - сообщили в суде.

Добавим, что заседание проходило в закрытом режиме.

По версии Следкома, Авакян вымогал крупную сумму денег у директора автошколы из Аксая и двух полицейских, предложив в обмен не выкладывать на своем YouTube-канале компрометирующий их сюжет о коррупции в рядах МВД. Как уточняют источники, речь идет о 200 тысячах рублей, которые блогер затребовал у крупного чина из аксайского отдела ГИБДД, после чего тот написал заявление в управление собственной безопасности ведомства.

Сам Авакян и его друзья утверждают, что молодого человека подставили.

Статья 163 УК РФ (ч. 1), которая инкриминируется блогеру, предполагает до четырех лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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