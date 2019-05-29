Ростовского блогера Гаспара Авакяна, обвиненного в вымогательстве денег у полицейских, отправили в СИЗО на два месяца
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия и отправил на два месяца в СИЗО обвиненного в вымогательстве блогера Гаспара Авакяна, который известен по своим роликам о грубом нарушении Правил дорожного движения сотрудниками полиции.
- Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до конца июля, - сообщили в суде.
Добавим, что заседание проходило в закрытом режиме.
По версии Следкома, Авакян вымогал крупную сумму денег у директора автошколы из Аксая и двух полицейских, предложив в обмен не выкладывать на своем YouTube-канале компрометирующий их сюжет о коррупции в рядах МВД. Как уточняют источники, речь идет о 200 тысячах рублей, которые блогер затребовал у крупного чина из аксайского отдела ГИБДД, после чего тот написал заявление в управление собственной безопасности ведомства.
Сам Авакян и его друзья утверждают, что молодого человека подставили.
Статья 163 УК РФ (ч. 1), которая инкриминируется блогеру, предполагает до четырех лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU