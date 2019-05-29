В Ростове-на-Дону аферист обманывал людей, представляясь сотрудником управляющей компании

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-29T18:29:08+03:00

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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который представлялся сотрудником управляющей компании и предлагал жильцам оплатить за услуги со скидкой. На данный момент известен один эпизод, не исключено, что их несколько, просто не все еще узнали об обмане.

- В Советский район поступило заявление от местного жителя о мошенничестве, - пояснили в ГУ МВД России по РО. - В своем заявлении потерпевший пояснил, что познакомился на улице с мужчиной, который представился сотрудником управляющей компании и обещал помочь оплатить коммунальные услуги в два раза дешевле. Потерпевший не просто поверил, а отдал деньги, после чего стал ждать звонка, чтобы договориться о встрече для получения квитанции об оплате. Через несколько дней, посыпая голову пеплом, он пошел в полицию. Вскоре задержали подозреваемого, им оказался 26-летний мужчина, который сразу заявил, что денег у него нет, так как он все потратил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU