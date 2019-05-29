2019-05-29T18:39:08+03:00
Общество

В Ростовской области задержали мужчину, который пытался перебросить в колонию 23 сотовых телефона

Нарушителю грозит крупный штраф
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Изъяты телефоныИзъяты телефоныФото: ГУФСИН по РО
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Оперативники ростовской исправительной колонии № 2 задержали местного жителя с большим количеством сотовых телефонов, которые он хотел перебросить осужденным. На него обратили внимание, когда он стал крутиться возле забора.

- В ходе личного досмотра у 39-летнего гражданина обнаружены три свертка, в которых находились 23 сотовых телефона без сим-карт, - пояснили в службе исполнения наказания.

Телефоны изъяты, а в отношении мужчины составлены материалы об административном правонарушении, которые будут направлены в судебный участок Октябрьского района. За нарушение (попытку перебросить на территорию режимного объекта телефоны, которые запрещены к использованию осужденными) ему грозит крупный штраф.

В ГУФСИН отмечают, что всего за первый квартал 2019 года в исправительных учреждениях Ростовской области при попытке переброса изъято 68 телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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