2019-05-30T10:13:30+03:00
Происшествия

В Новочеркасске злоумышленник ограбил женщину, когда она пришла домой

Полицейским удалось ее задержать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Новочеркасске задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении. Согласно официальной версии, он проник в чужую квартиру, где его и застала хозяйка, вернувшаяся домой.

- Потерпевшая рассказала полицейским, что застала дома постороннего мужчину, - рассказали в правоохранительных органах. - Злоумышленник, угрожая ножом, забрал деньги в размере тысячи рублей, кассетный магнитофон и убежал, а пострадавшая позвонила в полицию.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 38-летнего жителя Шахт. В отношении него возбуждено уголовное дело, а доказательством стали не только показания женщины, но и похищенное, от которого тот не успел избавиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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