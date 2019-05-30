В Новочеркасске злоумышленник ограбил женщину, когда она пришла домой
В Новочеркасске задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении. Согласно официальной версии, он проник в чужую квартиру, где его и застала хозяйка, вернувшаяся домой.
- Потерпевшая рассказала полицейским, что застала дома постороннего мужчину, - рассказали в правоохранительных органах. - Злоумышленник, угрожая ножом, забрал деньги в размере тысячи рублей, кассетный магнитофон и убежал, а пострадавшая позвонила в полицию.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 38-летнего жителя Шахт. В отношении него возбуждено уголовное дело, а доказательством стали не только показания женщины, но и похищенное, от которого тот не успел избавиться.
ИСТОЧНИК KP.RU