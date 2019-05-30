2019-05-30T10:27:33+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону ночью перевернулся зерновоз

Утром на месте ЧП образовалась огромная пробка [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Утром на месте ЧП образовалась огромная пробка. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Утром на месте ЧП образовалась огромная пробка. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В четверг, 30 мая, в Ростове-на-Дону произошло дорожное-транспортное происшествие. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, авария случилась около 03:10 на пересечении улиц Беляева и Королева - это в Северном жилом массиве донской столицы. Там перевернулся зерновоз. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением.

В экстренных службах региона сообщили, что в аварии никто не пострадал. Фото и видео с места происшествия уже появились в социальных сетях, где активно обсуждают происходящее. Известно, что утром на месте ЧП собралась огромная пробка из спешащих на работу автомобилистов.

Напомним, через несколько часов после этого дорожного происшествия - утром 30 мая, в Каменском районе Ростовской области столкнулись два большегруза, ехавших в попутном направлении. В результате, аварии погиб пассажир, который вылетел через лобовое стекло.

На Беляева/ Армянской перевернулся зерновоз 30.5.2019 Ростов-на-Дону Главный.Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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