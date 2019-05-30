"Пора собирать урожай": в центре Ростова-на-Дону вместо газона выросли грибы
Ростовчане в социальной сети обсуждают фото с улицы Большой Садовой. Там - посреди тротуарной плитки, в "квадратике" земли, в котором посажено молодое дерево, - выросли грибы.
- Вместо газона выросли грибы. Уже можно собирать урожай, - отметил автор снимка.
В комментариях горожане ответили ему, что выросшие у дороги грибы "пропитаны" выхлопными газами, и их лучше не есть. Знатоки определили, что это ложные опята, поэтому употреблять в пищу их определенно не стоит. Однако многим понравился неожиданных "декор" улицы, свидетельствующий о хорошей экологии города.
Напомним, недавно исследователи нашли нечто похожее на гриб на поверхности Марса. Фотографии с красной планеты дают возможность утверждать, что на ней все-таки есть жизнь. Подробности - в материалах "КП".
ИСТОЧНИК KP.RU