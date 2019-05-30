2019-05-30T10:38:47+03:00
Общество

"Пора собирать урожай": в центре Ростова-на-Дону вместо газона выросли грибы

Необычная "клумба" образовалась на Большой Садовой
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону".Фото из группы ВК "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фото с улицы Большой Садовой. Там - посреди тротуарной плитки, в "квадратике" земли, в котором посажено молодое дерево, - выросли грибы.

- Вместо газона выросли грибы. Уже можно собирать урожай, - отметил автор снимка.

В комментариях горожане ответили ему, что выросшие у дороги грибы "пропитаны" выхлопными газами, и их лучше не есть. Знатоки определили, что это ложные опята, поэтому употреблять в пищу их определенно не стоит. Однако многим понравился неожиданных "декор" улицы, свидетельствующий о хорошей экологии города.

Напомним, недавно исследователи нашли нечто похожее на гриб на поверхности Марса. Фотографии с красной планеты дают возможность утверждать, что на ней все-таки есть жизнь. Подробности - в материалах "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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