2019-05-30T10:50:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону накрыли склады с сигаретами на пять миллионов рублей

Теперь в отношении владельца хотят возбудить уголовное дело
Ольга ГОПАЛО
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Теперь в отношении владельца хотят возбудить уголовное дело. Фото: Южной оперативной таможни.Теперь в отношении владельца хотят возбудить уголовное дело. Фото: Южной оперативной таможни.
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В Ростовской области на карандаш специалистов Южной оперативной таможни попался хозяин крупной партии сигарет. Совместно с коллегами из Управления ФСБ России по региону они выяснили, что его владелец - гражданин Армении. В общей сложности у него в складских помещениях и магазинах, расположенных в Северном жилом массиве, насчитали 50 тысяч пачек. Их ориентировочная стоимость составила порядка пяти миллионов рублей.

Теперь мужчину подозревают в незаконном хранении и продаже табачной продукции без акцизных марок Российской Федерации, не предназначенной для реализации на территории нашей страны.

Кроме того, специалисты выяснили, что в ведомственных базах данных сведения о перемещении на территорию России указанных товаров отсутствует. Сейчас вся продукция изъята, а образцы табачной продукции отправлены на экспертизу.

- По результатам проведенных мероприятий будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Армении, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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