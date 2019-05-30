2019-05-30T11:19:52+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ищут 33-летнего мужчину

Карен Саркисян пропал ночью, когда вышел из своего дома
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт Юг".Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростове-на-Дону в розыск объявлен 33-летний Карен Саркисян. Как рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками, 29 мая 2019 года он ночью вышел из своего дома, но до сих пор так и не вернулся. О том, где может находиться Карен Жирайрович не знают ни его родные, ни друзья.

- В день исчезновения он был одет в темно-синий спортивный костюм, черные кожаные кроссовки, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг". - Рост мужчины 175 сантиметров, глаза карие, волосы темные с сединой.

Известно, что ростовчанин нуждается в медицинской помощи.

Поисковики просят не проходить мимо чужой беды, и, если вы что-то знаете о его местонахождении, звоните по номерам телефона, указанным ниже. В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет, в которых просят откликнуться тех, кто в курсе того, что с ним произошло.

АЛЛО!

Звоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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