В Ростове-на-Дону 1 июня в парке можно будет бесплатно проверить свое здоровье
В День защиты детей, 1 июня, в Ростове-на-Дону проведут бесплатную диагностику здоровья. Желающих будут ждать в парке имени Вити Черевичкина с 11:00 до 16:00. Там дети и родители смогут получить бесплатные консультации, а также пройти диагностические обследования.
Как рассказали в мэрии города, в мобильных профилактических пунктах будут принимать все специалисты детских поликлиник бесплатно.
При этом там же можно будет обследоваться женщинам: пройти маммографию, получить консультацию онкологов и принять участие в мастер-классе по самообследованию.
Также, в рамках традиционной акции «Новый Ростов – здоровый Ростов» все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусный гепатит С, определить уровень глюкозы крови, получить консультации эндокринолога, кардиолога и невролога.
Там же дадут рекомендации по вопросам здорового питания, безопасной вакцинации и формированию здорового образа жизни. А еще состоятся тематические викторины и интерактивные конкурсы.
К слову, диагностические обследования для взрослых возможно выполнить при наличии медицинского полиса и паспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU