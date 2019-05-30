2019-05-30T11:32:34+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 1 июня в парке можно будет бесплатно проверить свое здоровье

Медики обещают провести диагностику и взрослых, и детей
Ольга ГОПАЛО
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Желающих ждут в парке имени Вити Черевичкина. Фото: ГОПАЛО Ольга.Желающих ждут в парке имени Вити Черевичкина. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В День защиты детей, 1 июня, в Ростове-на-Дону проведут бесплатную диагностику здоровья. Желающих будут ждать в парке имени Вити Черевичкина с 11:00 до 16:00. Там дети и родители смогут получить бесплатные консультации, а также пройти диагностические обследования.

Как рассказали в мэрии города, в мобильных профилактических пунктах будут принимать все специалисты детских поликлиник бесплатно.

При этом там же можно будет обследоваться женщинам: пройти маммографию, получить консультацию онкологов и принять участие в мастер-классе по самообследованию.

Также, в рамках традиционной акции «Новый Ростов – здоровый Ростов» все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусный гепатит С, определить уровень глюкозы крови, получить консультации эндокринолога, кардиолога и невролога.

Там же дадут рекомендации по вопросам здорового питания, безопасной вакцинации и формированию здорового образа жизни. А еще состоятся тематические викторины и интерактивные конкурсы.

К слову, диагностические обследования для взрослых возможно выполнить при наличии медицинского полиса и паспорта.

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Как рассказали в Управлении культуры города, парки подготовили интересную программу на праздники, гостей ждут веселые конкурсы, бесплатные карусели, аквагрим и концерты. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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