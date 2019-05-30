В Ростовской области обществознание сдают 26 тысяч девятиклассников

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-30T11:47:22+03:00

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В четверг, 30 мая, в Ростовской области девятиклассники сдают ОГЭ по обществознанию. Известно, что этот предмет выбрали 26 тысяч человек. Как рассказали в региональном министерстве образования, обществознание традиционно остается наиболее популярным экзаменом по выбору среди выпускников. На него ежегодно регистрируются более половины участников государственной итоговой аттестации.

Сообщается, что на выполнение работы будет отведено три часа. А минимальное количество баллов по этому предмету – 15. В общей сложности, на Дону будет открыто 205 пунктов проведения экзамена. А результаты ребята узнают не позднее 11 июня в своей школе.

Известно, что в каждом пункте проведения экзаменов присутствуют общественные наблюдатели, а все аудитории оснащены системой видеонаблюдения.

А накануне, выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по математике. Экзамен по математике базового уровня сдают только выпускники текущего года, не планирующие обучение по техническим специальностям. Результаты данного экзамена оцениваются по пятибалльной шкале и нужны только для получения аттестата. Свои результаты участники узнают не позднее 11 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU