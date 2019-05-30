СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-30T11:58:18+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет

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Отключение света 31 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Как сообщили энергетики, в последний день весны в городе запланированы отключения света. Вынужденно размораживать холодильники придется жителям центра, а также Западного жилого массива. Известно, что все отключения плановые - их цель, не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

с 09:00 до 16:00:

- ул. Мечникова 81/3

- ул. М. Горького 220/112, 226/43, 220А; ул. Пушкинская 225; пер. Крепостной 108

с 09:00 до 17:00:

- ул. 37-я Линия 40-76, 93-97; ул. 2-я Пролетарская 46-50, 53-59; ул. 35-я Линия 47-81; ул. Богданова 58-74

- ул. Нансена 99-109

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72

ул. Книжная 1-49, 2-62; ул. А. Блока 51-55, 44-56; пер. Норильский 15-31, 38-64; пер. Рационализаторский 51-73, 38-62; пер. Ягодный 1-47, 2-32.

*По данным Донэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU