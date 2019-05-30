В аэропорту «Платов» подозреваемый в преступлении пытался вылететь по поддельным документам

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-30T13:23:06+03:00

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Пограничники сообщили о задержании подозреваемого в преступлении, который пытался вылететь из аэропорта «Платов» по поддельным документам.

- В ходе оформления пассажиров на рейс «Ростов-на-Дону-Ереван» внимание контролера привлекло нервозное поведение пассажира. Специальная проверка предъявленного им документа выявила признаки полной подделки документа, - пояснили в пограничном управлении ФСБ России по РО. - Оказалось, иностранный гражданин находился в федеральном розыске.

Поиск мужчины был объявлен после того, как он скрылся, будучи фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту аварии со смертельным исходом. Гражданин задержан и передан полиции. Теперь ему грозит еще и уголовное дело за использование заведомо подложного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU