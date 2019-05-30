2019-05-30T13:56:29+03:00
Происшествия

Житель Ростова-на-Дону, будучи в гостях у подруги, украл у нее украшений на 280 тысяч рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемый доставлен в полициюПодозреваемый доставлен в полициюФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который обворовал знакомую. Согласно официальной версии, 19-летний подозреваемый пришел к потерпевшей в гости, а когда она вышла из комнаты, стащил украшений на 280 тысяч рублей. Поначалу она не заметила пропажу, а когда поняла, что ее обворовали, решила написать заявление в полицию.

- Как оказалось, украшения мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, на время расследования уголовного дела ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тот же день в Новочеркасске задержали парня, который ночью влез во двор чужого дома. Он украл лестницу, алюминиевый бидон, металлическую бочку и унес все с собой (общая стоимость - 14 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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