Житель Ростова-на-Дону, будучи в гостях у подруги, украл у нее украшений на 280 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который обворовал знакомую. Согласно официальной версии, 19-летний подозреваемый пришел к потерпевшей в гости, а когда она вышла из комнаты, стащил украшений на 280 тысяч рублей. Поначалу она не заметила пропажу, а когда поняла, что ее обворовали, решила написать заявление в полицию.
- Как оказалось, украшения мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.
В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, на время расследования уголовного дела ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В тот же день в Новочеркасске задержали парня, который ночью влез во двор чужого дома. Он украл лестницу, алюминиевый бидон, металлическую бочку и унес все с собой (общая стоимость - 14 тысяч рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU