В Ростовской области зарегистрирован первый случай болезни Лайма

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-30T15:59:46+03:00

В Ростовской области жертвами клещей стали почти три тысячи человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ростовской области зарегистрирован первый случай заболевания болезнью Лайма, переносчиками которой являются клещи. Известно, что это инфекционное заболевание, которое может сопровождаться таким симптомами как жар, головные боли, усталость и кожная сыпь. Заболевший - житель Аксайского района Дона.

Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, при укусе клеща важно сразу же обращаться за медицинской помощью в лечебные учреждения. Лучше не пытаться самостоятельно снять кровопийц, а обратиться в ближайший травмпункт. Там насекомое передадут в специализированную лабораторию, а пациента поставят на учет.

В частности, медики советуют при подъеме температуры сразу же обращаться к докторам.

К слову, по последним данным на Дону, жертвами клещей стали почти три тысячи человек. При этом у 11 из них зарегистрирован диагноз Крымская геморрагическая лихорадка.

ИСТОЧНИК KP.RU