В Ростове-на-Дону девятиклассник впал в кому, отметив окончание школы спиртным

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-30T16:39:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону школьник попал в больницу после того, как решил отметить с товарищами окончание школы. Известно, что инцидент случился накануне, 29 мая, в Первомайском районе города.

Неизвестно, где ученики раздобыли спиртное - говорят, что это был 70 градусный абсент, но одному из них резко стало плохо. Друзья рассказали, что товарищ выпил немного и отключился, впав в кому.

Как стало известно "Комсомольской правде-Ростов" из собственных источников, у 15-летнего школьника проявилась аллергия на спиртное. Сейчас он уже находится дома.

Как рассказали в главном Управлении МВД России по Ростовской области, по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося. Скорее всего, теперь родителям и самим участникам вечеринки для избранных предстоит беседа как минимум с инспекторами по делам несовершеннолетних.

Напомним, в Ростове-на-Дону 1 июня запретят продавать спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU