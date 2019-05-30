2019-05-30T16:30:55+03:00
Происшествия

Во время пожара в РИНХе эвакуировали 1500 человек

Во время возгорания никто не пострадал
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В центре Ростова-на-Дону горело здание государственного экономического университета (в народе более известного как РИНХ). Как оказалось, 30 мая около трех часов дня началось возгорание в подвале здания. В течение нескольких минут были прекращены все лекции, после чего студенты и преподаватели покинули университет.

- Было эвакуировано 1500 человек, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Горела бытовая комната в подвальном помещении на площади 15 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.

В социальных сетях уже появились первые снимки и видео очевидцев.

Пожар в ринхе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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