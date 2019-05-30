2019-05-30T16:46:08+03:00
Общество

В Волгодонске возбудили уголовное дело после кровавой расправы, устроенной пенсионером-ревнивцем

В случившемся усмотрели покушение на убийство
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Следователи считают, что подозреваемый хотел убить бывшую супругу и ее возлюбленного, но его смогли остановить.Следователи считают, что подозреваемый хотел убить бывшую супругу и ее возлюбленного, но его смогли остановить.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Волгодонске следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника автоинспекции, который из ревности устроил кровавую бойню. В случившемся усмотрели покушение на убийство.

- По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя на почве ревности, произвел выстрелы из обреза гладкоствольного охотничьего ружья в свою 31-летнюю бывшую сожительницу и ее 38-летнего знакомого, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Пострадавшие выжили, но доставлены в больницу. У женщины огнестрельное ранение левого плеча с повреждением легкого, у мужчины термический ожог левой боковой поверхности груди. Как отмечают в правоохранительных органах, «подозреваемый не смог довести до конца умысел на убийство, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, смог вырвать из рук подозреваемого обрез».

ИСТОЧНИК KP.RU

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