СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-30T16:54:47+03:00

Выясняем, где и когда будут выдавать «Социальные проездные карты» на проезд в Ростове-на-Дону 2019. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выясняем, где и когда будут выдавать «Социальные проездные карты» на проезд в Ростове-на-Дону 2019

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«Социальные проездные карты» в Ростове-на-Дону 2019: когда и где будут выдавать. Как рассказали в правительстве региона, на территории донской столицы в пилотном режиме внедрена электронная система учета проезда на общественном транспорте для региональных льготников. Она функционирует уже с 1 ноября прошлого года и показала свою эффективность. Так, проезд для них осуществляется при помощи «Социальной проездной карты».

Теперь же такая преференция будет доступная всем льготникам Ростовской агломерации. Им планируется выдавать «Социальные проездные карты», которыми они смогут воспользоваться при проезде как в донской столице, так и на территории всего региона. Для жтого нужно обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства.

По словам министра труда и социального развития региона Елены Елисеевой, речь идет пока о льготниках из Батайска, Азова, Новочеркасска, а также Аксайского, Азовского, Зерноградского, Багаевского, Мясниковского, Кагальницкого и Родионово-Несветайского районов.

Для остальных порядок предоставления бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта остается без изменений: они оплачивают его по проездному талону и удостоверению о праве на льготы.

ИСТОЧНИК KP.RU