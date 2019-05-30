СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-30T17:32:20+03:00

Выясняем, что посмотреть во время выставки-демонстрации День донского поля 6-7 июня 2019 в Зерноградском районе. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Выясняем, что посмотреть во время выставки-демонстрации День донского поля 6-7 июня 2019 в Зерноградском районе

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День донского поля 6-7 июня 2019 Ростовская область: выставки, концерты и ярмарки. Как рассказали в региональном правительстве, вот уже второй год в поселке Экспериментальном в Зерноградском районе на 20 гектарах поля зарубежные и отечественные производители сельхозтехники представят свои тракторы, комбайны, посевную, почвообрабатывающую, предпосевную и посадочную технику, а также запчасти и комплектующие, технику для химзащиты растений и внесения удобрений последнего образца. Всего около 150 экспонентов.

- Проект проводится перед началом уборочных работ и призван познакомить аграриев с инновационной техникой и разнообразием сельхозкультур, собрать на одной площадке ведущих производителей, экспертов отрасли, ученых и агрономов, - говорят организаторы. - Последние проведут для посетителей мероприятия экскурсии на подготовленных специально для выставки опытных полях, где представлены различные сорта сельхозкультур.Там же пройдут семинары, мастер-классы, конференции и круглые столы.

К слову, на выставке будут проходить и праздничные концерты. А также развернется ярмарка, где можно купить натуральные свежие продукты. Желающие смогут посетить фотозону или кафе под открытым небом. А для самых маленьких посетителей будет работать батутный городок с аниматорами.

ИСТОЧНИК KP.RU