В Ростовской области выбрали «Лучших врачей Дона»
Традиционный для Ростовской области ежегодный конкурс «Лучший врач года» в 2019 году завершился. И экспертной комиссией уже определены победители. Об этом сообщили в областном правительстве.
В частности, уже выбраны девять призеров, которые получат губернаторские премии. Соответствующее распоряжение в четверг, 30 мая, подписал глава региона. Имена победителей пока держат в секрете, их назовут в День медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня. В этом году праздник приходится на 16 число первого летнего месяца.
Известно, что речь идет о трех номинациях «Лучший сельский врач», «Лучший руководитель медицинского учреждения» и «Лучший молодой специалист». Дипломы победителей и конверт с наличными медики получат из рук Василия Голубева во время торжественного приема, посвященного профессиональному дню медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU