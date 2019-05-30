«Замуж-то когда возьмут?»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников фото в боди

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-30T18:02:40+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фотографию в соблазнительном боди. На снимке блондинка позирует перед зеркалом, фиксируя все на камеру мобильного телефона. На этот раз она решила подвести промежуточные итоги своей постоянной рубрики «Когда лук оказался вдруг». Речь идет о том, как из нескольких доступных вещей можно составить гардероб на все случаи жизни.

- Самые популярные вопросы: на какую плойку делали кудри, что за музыка и где купила черное и телесное боди-белье, - озвучила модель и певица вопросы, сопроводив ответы на них активными ссылками на сайты-ответы.

kottova Самые популярные вопросы из рубрики #КогдаЛукОказалсяВдруг

За что получила десятки благодарностей, а к ним сотни комплиментов в придачу: «Красотка!», «Неземная красота», «Какие красивые ноги», «Боди классное» и «Вы очень красивая».

Был и такой вопрос: «Замуж-то когда возьмут?». Но его титулованная красавица оставила без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU