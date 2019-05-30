«Мисс Россия-2019» Алине Санько вручили медаль

СЕГОДНЯ 18:12 2019-05-30T18:48:36+03:00

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«Мисс Россия-2019» Алина Санько уже удостоилась медали московского вуза. Об этом красотка из города Азова Ростовской области объявила на своей странице в Инстаграм.

- Этот год щедр на добрые и прекрасные события, - подписала она фото с букетом и наградой. - Вчера на торжественном праздновании 240-летия Государственного Университета по Землеустройству я была удостоена памятной нагрудной медали почетного студента от ректора университета.

Подписчики поставили тысячи лайков. А сама почетная студентка рассыпалась в благодарностях и призналась в любви вузу, которому исполнилось 240 лет.

ms.alinasanko Этот год щедр на добрые и прекрасные события.

- Для меня это большая семья, второй дом! - написала Алина. - Я с гордостью могу сказать, что юбилей университета это большой праздник и лично для меня! Ведь здесь я получаю бесценные знания.

В свою очередь поклонники написали: «Ваша улыбка как всегда прекрасна!», «Неземная девушка», «Поздравляю тебя с этой заслуженной наградой» и «Удачи тебе умница».

ИСТОЧНИК KP.RU