«Это же мой первый ребеночек»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала, как будет отмечать день рождения дочери

СЕГОДНЯ 18:41 2019-05-30T18:46:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова ответила на вопросы своих подписчиков, которые те присылали ей в Инстаграм. В частности, модель из Ростовской области спрашивали, давно ли она не была на малой родине и когда туда собирается, попросили показать ближе прическу, с которой она была на своем дне рождении, и выясняли, какие качества она ценит в настоящем мужчине. Один из вопросов касался и дня рождения дочки, которое будет отмечаться уже этим летом.

- Хочу отметить максимально душевно, это же мой первый ребеночек, - ответила Анастасия Тарасова. - Приглашу своего любимого репортажного фотографа и видеографа, аниматоров и родных. Понимаю, что первый годик больше праздник для родных, так что... Постараюсь максимально не беспокоить Милашу, так как у нее режим.

После молодая мама добавила: дочка днем спит два раза, ее укачивают в коляске.

- А ночью, как поест, в кроватке - гладим, не даем встать и она засыпает, - подытожила Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU