Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум приглашает выпускников 9 и 11 классов

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-31T09:06:34+03:00

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Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум - одно из старейших образовательных учреждений донской столицы. И сейчас здесь ждут выпускников 9-х и 11-х классов для того, чтобы обучить их востребованной профессии. Выпускники техникума ценятся на всех предприятиях железнодорожного транспорта. Как рассказали в самом образовательном учреждении, прием ведется на базе как основного общего образования, так и среднего общего образования.

КОНКРЕТНО

По каким профессиям открыт прием 23.01.09 «Машинист локомотива» с присвоением квалификаций:

– слесарь по ремонту подвижного состава;

– помощник машиниста электровоза;

– помощник машиниста электропоезда.

43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте» с присвоением квалификаций:

– проводник пассажирского вагона;

– кассир билетный;

– проводник по сопровождению грузов и спецвагонов;

43.01.09 «Повар, кондитер» с присвоением квалификации:

– повар;

– кондитер.

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) с присвоением квалификаций:

– сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;

– сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.

НА ЗАМЕТКУ

Адрес: 344001 г. Ростов-на-Дону ул.Чебанова, д.10

Телефон, факс: (863) 240-28-01; 269-87-01, e-mail: info@rzt161.ru

Сайт: rzt161.ru

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