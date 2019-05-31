Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум приглашает выпускников 9 и 11 классов
Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум - одно из старейших образовательных учреждений донской столицы. И сейчас здесь ждут выпускников 9-х и 11-х классов для того, чтобы обучить их востребованной профессии. Выпускники техникума ценятся на всех предприятиях железнодорожного транспорта. Как рассказали в самом образовательном учреждении, прием ведется на базе как основного общего образования, так и среднего общего образования.
КОНКРЕТНО
По каким профессиям открыт прием 23.01.09 «Машинист локомотива» с присвоением квалификаций:
– слесарь по ремонту подвижного состава;
– помощник машиниста электровоза;
– помощник машиниста электропоезда.
43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте» с присвоением квалификаций:
– проводник пассажирского вагона;
– кассир билетный;
– проводник по сопровождению грузов и спецвагонов;
43.01.09 «Повар, кондитер» с присвоением квалификации:
– повар;
– кондитер.
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) с присвоением квалификаций:
– сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;
– сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.
НА ЗАМЕТКУ
Адрес: 344001 г. Ростов-на-Дону ул.Чебанова, д.10
Телефон, факс: (863) 240-28-01; 269-87-01, e-mail: info@rzt161.ru
Сайт: rzt161.ru
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