В группе ВТБ заявили о чистой прибыли в размере 46,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-31T09:09:53+03:00

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Финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2019 года объявила группа ВТБ. В частности, на официальном сайте организации была опубликована промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за первые три месяца этого года.

- Результаты 1 квартала 2019 года - чистая прибыль в размере 46,5 миллиарда рублей, рентабельность капитала (ROE) - на уровне 12 процентов, что подтверждает наш прогноз по прибыли на текущий год, - прокомментировал цифры президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Мы продемонстрировали уверенную динамику ключевых показателей. Так, расходы административные расходы и на содержание персонала в первом квартале снизились на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также мы продолжили увеличивать доли рынка в розничном сегменте, нарастив и кредитный портфель и привлечения от физических лиц больше средних показателей по рынку.

Известно, что основные цели стратегии 2017-2019 выполнены.

- Недавно мы утвердили новую стратегию на период 2019-2022, в которой запланированы важные трансформационные инициативы, - продолжает собеседник. - Их реализация н приведет как к росту прибыльности, так и позволит нам с опережением реагировать на быстро меняющийся ландшафт банковского рынка, став банком первого выбора для всех категорий клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU