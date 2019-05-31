СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-31T10:03:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 1-2 июня 2019: солнечно и до плюс 35 градусов. Первые летние выходные порадуют жителей донской столицы отсутствием осадков.

Так, в пятницу, 31 мая, ожидается до плюс 32 градусов выше нуля, дождя не будет, впрочем как и сильного ветра.

В субботу, 1 июня, можно будет отметить День защиты детей на воздухе, в том числе в городских парках, где приготовили обширную развлекательную программу. Так, в этот день будет солнечно. Температура воздуха за окном от плюс 27 до 33 градусов выше нуля.

На следующий день в воскресенье, 2 июня, уже до плюс 35 градусов в донской столице. Ветра практически не будет, его скорость - от двух до четырех метров в секунду.

Жара продолжится и на следующей неделе, осадков не ожидается и тогда.

ИСТОЧНИК KP.RU