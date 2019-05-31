В Ростовской области ищут 41-летнего Валерия Степанова

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-31T10:35:52+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 41-летний мужчина. Известно, что Валерий Степанов исчез из поселка Орловского. Начиная с 20 мая 2019 года о его местонахождении никто не знает - ни близкие, ни родные. Есть информация, что мужчина может находиться в соседнем Зимовниковском районе Дона.

- В день исчезновения он был одет в светлую футболку, черное трико и черные туфли, рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками. - Рост мужчины 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза зелено-голубые.

Волонтеры просят не проходить мимо чужой беды и откликнуться. Если вы что-то знаете о местонахождении Валерия Николаевича, пожалуйста, позвоните по номерам телефонов, указанным ниже. В настоящее время листовки с изображением Валерия Степанова размещаются в сети Интернет.

АЛЛО!

Звоните по номерам 02 или 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU