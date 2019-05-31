СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-31T10:57:32+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет 3 июня 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет 3 июня 2019

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Отключение света 3 июня 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Как сообщают энергетики, следующая рабочая неделя начнется в донской столице с отключения электричества. Речь идет о десятках улиц, которые расположены в разных районах города - в основном, в Западном жилом массиве и Чкаловском. Цель таких отключений плановые работы на электросетях, чтобы не допускать возникновения аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет сета 3 июня*

с 09:00 до 17:00:

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72.

- ул. Зорге 60, 62, 64; ул. Содружества 39/1.

- пер. Белозерский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 10-54, 13-17; ул. Родниковая 3-17, 14, 36-54; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 1-35, 2-16; пер. Кумский 3-7, 2-6; пер. Майкопский 7-33, 2-18; ул. Песчаная 1-21, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 29-47, 14-26; пер. Сулинский 1-15

- ул. Штахановского 20, 20/1, 22, 24, 12, 12/1, 12/2, 10/4, 14, 14/1, 14/2, 20, 20/1, 22.

- ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 30-58, 31-41; ул. Черевичкина 52-62; ул. Рябышева 58-66, 79-93.

*По данным Донэнрго.

ИСТОЧНИК KP.RU