В Ростовской области лучшие педагоги конкурса «Учитель года» получат премии

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-31T11:06:00+03:00

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В Ростовской области премии ждут победителей и лауреатов конкурса «Учитель года», который прошел еще в апреле этого года. Известно, что решение о том, чтобы поощрить денежными знаками педагогов, было принято на заседании регионального правительства.

Как рассказали в донском министерстве образования, абсолютный победитель, который будет представлять донской регион в финале всероссийского конкурса, награждается премией в размере 280 тысяч рублей. Еще семь лауреатов и победителей в различных номинациях получают от 75 до 100 тысяч рублей.

Известно, что в общей сложности в конкурсе приняли участие более ста педагогов со всей области. Их оценивали победители прошлых лет, кандидаты и доктора педагогических наук, заслуженные преподаватели. Представлять Ростовскую область на Всероссийском этапе будет педагог из Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU