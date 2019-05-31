2019-05-31T12:50:29+03:00
Общество

«Грыжа больше, чем собака»: в городе Шахты нашли дворнягу с гигантской опухолью

Ее уже назвали Пузя, а на операцию скидывались всем миром [фото]
Ольга ГОПАЛО
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На операцию Пузе собирали всем миром. Фото: страница Вконтакте приюта для животных «Святобор».На операцию Пузе собирали всем миром. Фото: страница Вконтакте приюта для животных «Святобор».
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Фотографии собаки, на которые невозможно взглянуть без слез, появились в одном из пабликов защитников животных. У дворняги развилась опухоль, которая была больше, чем она сама.

- У меня нет слов, нет мыслей ничего... Скажу одно, за время всей своей практики, я ТАКОГО не видела! - рассказала о своих эмоциях руководитель приюта для животных «Святобор» Ольга Мосиюк. - Грыжа больше, чем собака! Как она выжила, как она жила, как ходила... Одни вопросы, ответов нет!

Опухоль была огромной. Фото: страница Вконтакте приюта для животных «Святобор».

Опухоль была огромной. Фото: страница Вконтакте приюта для животных «Святобор».

Женщина предполагает, что длительное время собака жила у кого-то на цепи, так как на ее шее есть характерные следы. Видимо, потом она стала не нужна и ее выбросили на улицу, так пес и оказался под магазином...

Деньги на несчастное животное, которое ласково уже окрестили Пузя, собирали всем миром - кто 50, кто сто рублей. В итоге, длилась она три часа. Но ветеринары не дают никаких прогнозов. Скорее всего собаке потребуется их несколько, плюс длительная реабилитация. Предположительно, опухоль образовалась из-за чьего-то удара, и, как следствие, разрыва внутренних органов.

Так Пузя выглядит сейчас. Фото: страница Вконтакте приюта для животных «Святобор».

Так Пузя выглядит сейчас. Фото: страница Вконтакте приюта для животных «Святобор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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