2019-05-31T12:05:59+03:00
Общество

«Мама называла меня Яной, и я играла в ансамбле народных инструментов»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала неизвестные факты о себе

Красавица предложила поклонникам сыграть в игру
ГОШЕВ Игорь
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Выступление запомнилось жюри. Фото: Предоставлено "Имидж-Центр".Выступление запомнилось жюри. Фото: Предоставлено "Имидж-Центр".
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Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова решила поиграть с поклонниками в популярную у блогеров игру: угадать что правда, а что нет. Для этого Анастасия Тарасова опубликовала девять фактов, в числе которых были и весьма неординарные. Например, «первые три дня в роддоме, моя мама называла меня Яна» или то, что у красавицы десять сестер. В числе прочего она обожает сладкое, латте, «Звездные войны», «Игра Престолов» и «Властелин Колец», а в детстве мечтала стать юристом.

- Дедушка написал для моей бабушки песню «Вишенка», которую я исполняла на каждом концерте в городе Сальске, - написала Анастасия. - Я играла в ансамбле русских народных инструментов.

Что из этого правда, а что безобидная выдумка, подписчики модели, вероятно, узнают совсем скоро, после того, как она опубликует правильные ответы. Но хейтеры уже подвергли критике и этот пост. Многих больше интересовало то, как Анастасия познакомилась со своим супругом. А был и такой комментарий:

- Что за игра угадай мелодию? Для кого этот тест ? Разве это кому то интересно?

Или:

kostenko.94kostenko.94
Жизнь налаживается! Давайте сыграем в игру?
35614 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Какой-то детский сад. Когда же вы повзрослеете. Уже мама, а ума не прибавляется...

Но многие все же поддержали титулованную блогершу-модель:

- Девочка моя родная- ты самая, самая! Любим тебя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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